Oasis, a mezzanotte uscirà la canzone inedita ‘Don’t Stop…’

A mezzanotte uscirà un pezzo inedito degli Oasis. Si intitola Don’t Stop… ed è una versione demo registrata una quindicina d’anni fa. Lo ha annunciato Noel Gallagher in un messaggio su Twitter.

“Come chiunque altro negli ultimi tempi ho avuto un sacco di tempo a disposizione e così ho finalmente deciso di scoprire che cosa c’è dentro le centinaia di CD senza alcuna etichetta contenuti in alcuni scatoloni che ho a casa. Per puro caso mi sono imbattuto in una vecchia dema che pensavo perduta”.

Lo stesso Gallagher non è sicuro di quando è stato registrato il pezzo. “Per quel che ne so, là fuori c’è una sola altra versione di questa canzone ed è tratta da un souncheck a Hong Kong di 15 anni fa. Non so se la versione del soundcheck sia precedente o successiva alla demo perché sul CD non è indicata alcuna data”.

È Don’t Stop… l’asteroide in arrivo di cui scriveva poche ore fa Liam Gallagher su Twitter?