NXT Station, si parte il 30 aprile con Motta

Partirà il 30 aprile con un concerto di Motta a ingresso gratuito NXT Station, la rassegna che fino al 30 settembre animerà Piazzale degli Alpini, a Bergamo. Il cartellone in continuo aggiornamento prevede anche Dandy Warhols (17 giugno), Modena City Ramblers (18 giugno), Sangiovanni (20 luglio), La Rappresentante di Lista (29 luglio), Ernia (30 luglio), Eugenio in Via di Gioia (6 agosto), Rovere (2 settembre), Tananai (3 settembre), Ditonellapiaga (10 settembre).

Nata dall’esperienza di Bergamo 1000, NXT Station non è solo una rassegna di concerti, che si terranno per lo più il venerdì e sabato. In programma ci sono infatti 100 eventi fra musica, stand-up comedy e presentazioni, ma anche sagre e degustazioni.

«La bellissima esperienza della scorsa estate ci ha fatto conoscere meglio le potenzialità di questa piazza che può essere casa della musica, ma non solo», spiega Luca Borsetti, direttore artistico della rassegna. «Per questo abbiamo pensato a un programma ancora più ricco e articolato, che inizia già ad aprile e si arricchisce di nuove collaborazioni ed esperienze».

I cancelli di NXT Station saranno aperti nei giorni infrasettimanali dalle 10 alle 23 e nel weekend fino alle 24. Ci saranno tre palchi, bar, ristorante. Alcuni concerti, come quello di Motta, saranno gratuiti, altri a pagamento (biglietti in vendita su Dice e Ticketone), altri ancora come i Dandy Warhols con la formula H.20 che permette di entrare gratuitamente entro le ore 20 e fino al sold out.

Da venerdì 8 aprile Piazzale degli Alpini ospiterà una serie di appuntamenti chiamata Aspettando NXT Station.