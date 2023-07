NXT Station con il botto: Myss Keta, Mara Sattei, Edoardo Bennato e Rosa Chemical

La terza stagione di NXT Station è entrata nel vivo e offre un luglio ricco di ospiti musicali e eventi interessanti. Oltre ai concerti, infatti, ci saranno anche sagre culinarie che delizieranno i palati degli ospiti. Ecco un’anteprima dei prossimi appuntamenti da non perdere.

Venerdì 14 luglio salirà sul palco Mara Sattei, che chiude in bellezza un grandissimo 2023 che l’ha vista prima partecipare al Festival di Sanremo, poi aprire i concerti milanesi dei Coldplay nel loro Music of the Spheres Tour. Sabato 15 luglio, l’attenzione si focalizzerà su Myss Keta, la ragazza di Porta Venezia che ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Profumo. Ad aprire il concerto ci sarà la giovane rapper Big Mama, che promette di scaldare il pubblico con la sua musica coinvolgente.

Venerdì 21 Luglio ci sarà l’attesissimo concerto di Alborosie. L’artista internazionale che ha da poco pubblicato il suo nuovo album Destiny promette uno straordinario appuntamento con la musica Reggae organizzato in collaborazione con Bergamo Sunfest. Il venerdì 28 luglio sarà la volta del grande rocker partenopeo Edoardo Bennato. Con la sua lunga carriera e le canzoni indimenticabili, Bennato promette di offrire uno spettacolo memorabile. I fan avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo i suoi successi intramontabili e di vivere un’esperienza indimenticabile.

Sabato 29 luglio, NXT Station accoglierà Rosa Chemical, artista dallo spirito irriverente e provocatorio. Con il suo stile unico, Rosa Chemical promette di stupire il pubblico con la sua musica e le sue performance travolgenti. Ad aprire il concerto ci sarà la rock band bresciana Le Endrigo, pronta a scaldare il palco per il grande evento. Come dicevamo, però, accanto ai concerti “main stage” di NXT Station continuerà il format “Stasera Balera”, che trasforma l’area di Piazzale degli Alpini in una grande balera a cielo aperto. Ogni mercoledì e giovedì sera, a partire dalle 20:00, il pubblico potrà ballare al ritmo del tango e dello swing, creando un’atmosfera unica.

Inoltre, le sagre gastronomiche di NXT Station offriranno un’esperienza culinaria unica. Ogni settimana, il ristorante proporrà un percorso di gusto diverso, dedicato a un viaggio regionale particolare. I visitatori potranno assaggiare le specialità della cucina valtellinese, romana, pugliese, emiliana, piemontese, siciliana e veneta, tra le altre. Sarà possibile prenotare un tavolo nel ristorante durante le serate live, offrendo così la possibilità di godersi la musica e la buona cucina contemporaneamente.

L’accesso agli eventi musicali può avvenire attraverso l’acquisto di un biglietto o la formula H20, che prevede l’ingresso gratuito entro le ore 20:00 e a pagamento dopo tale orario. Alcuni eventi saranno anche gratuiti.

L’area di NXT Station sarà aperta ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 11:00 alle 23:00, con servizio di pranzo e cena garantito. Il venerdì e il sabato, l’orario di apertura si estende fino alle 00:30. Durante gli spettacoli, sarà possibile accedere al ristorante previa prenotazione. NXT Station Festival 2023 si concluderà il 29 settembre 2023, dopo una stagione ricca di musica, cibo e divertimento. Non perdete l’occasione di partecipare agli imperdibili appuntamenti musicali e di gustare le prelibatezze culinarie offerte dalle sagre di NXT Station.