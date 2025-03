Nuovi problemi per i Puddle Of Mudd, Scantlin: «Faccio schifo»

Wes Scantlin, leader dei Puddle of Mudd, si trova nuovamente al centro delle polemiche dopo una performance perlomeno caotica durante un concerto di beneficenza tenutosi il 1° marzo alla Daytona Bike Week, in Florida. Il cantante, però, ha un’inedita giustificazione: sostiene di essere stato drogato prima di salire sul palco. L’evento, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per il St. Jude’s Children’s Research Hospital, vedeva la band come headliner e includeva anche un’asta di beneficenza per una chitarra autografata, che ha fruttato ben 5.000 dollari.

Tuttavia, l’atmosfera positiva è durata poco. Quando i Puddle of Mudd hanno iniziato a suonare, i fan si sono subito resi conto che qualcosa non andava. Scatlin è apparso perso, alterato, e decisamente non nelle condizioni di affrontare un live.

Sulla pagina Facebook del locale Broken Spoke Saloon, sono comparsi numerosi commenti di fan infuriati, molti dei quali hanno puntato il dito contro lo stato alterato di Scantlin. «Uno spettacolo imbarazzante», ha scritto un utente, mentre un altro ha ironizzato: «Meno male che l’asta si è svolta prima della loro esibizione».

Il giorno successivo, il frontman è stato avvicinato fuori dal locale e ripreso in un video pubblicato sui social. Visibilmente provato, ha ammesso senza mezzi termini: «Faccio schifo… ma sono stato drogato». Ha poi accusato il suo ex bassista Sean Sammon di avergli somministrato una sostanza di nascosto, concludendo il video con un insulto e un gestaccio verso la telecamera. Questa vicenda si aggiunge a una lunga lista di episodi controversi che hanno segnato la carriera di Scantlin, tra cui concerti interrotti, una famigerata esibizione di About a Girl dei Nirvana e vari problemi con la legge, compresa una situazione che ha richiesto l’intervento della SWAT lo scorso anno.

Di seguito, il video con la sua reazione e un estratto della sua esibizione disastrosa.

Qui invece trovate il video dell’esibizione.