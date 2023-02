Nuovi guai per Rondodasosa e Capo Plaza. Avevano invitato i fan alle riprese di un video in zona Brera, a Milano. Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio si sono presentati a decine e hanno bloccato il traffico per un paio d’ore. Per disperdere la folla sono intervenute le camionette del reparto mobile.

Secondo quanto riporta Repubblica, ci sono stati danneggiamenti a due auto e, a causa del traffico congestionato, è stata bloccata un’ambulanza che si stava dirigendo in un’altra zona in soccorso di un uomo in overdose. La folla che si è spostata verso la Basilica di San Simpliciano ne avrebbe disturbato le attività.

I residenti hanno sporto denuncia e la Questura sta visionando video girati nella giornata. Le ipotesi di reato sono danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, violazione dei luoghi di culto.