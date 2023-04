Nuovi guai per Kanye West: due insegnanti hanno fatto causa alla sua scuola privata

Due insegnanti, Cecilia Hailey e sua figlia Chekarey Byers, hanno fatto causa alla scuola privata di Kanye West dopo essere state licenziate, a loro avviso, senza giusta causa.

Hailey e Byers sono entrate nel corpo insegnanti tra novembre dello scorso anno e gennaio, ma la loro permanenza nella Donda Academy è durata solo pochi mesi. Nella loro causa parlano di «continue violazioni sulla sicurezza e pratiche d’insegnamento illegali», oltre all’assenza di un qualsiasi sistema disciplinare che causa reiterati atti di bullismo tra studenti. Le due insegnanti sostengono inoltre di aver ricevuto pagamenti inferiori a quanto pattuito e di essere state discriminate.

L’avvocato di Hailey e Byers ha rilasciato un comunicato sulla vicenda: «Kanye West non è capace a gestire una scuola nello stesso modo in cui non è capace a gestire la sua vita privata e professionale. Ha creato un ambiente non sicuro per gli studenti dove le querelanti sono state anche discriminate per la loro razza (le due raccontano di essere state le uniche insegnanti donne e afroamericane assunte, nda). Le violazioni della Donda Academy sono solo un altro esempio del comportamento di West e le nostre clienti non ci stanno. Kanye deve utilizzare il suo talento nella musica, non nell’amministrazione scolastica».

Di alcune problematiche della Donda Academy ve ne avevamo già parlato in passato (in questo articolo), ma la causa di Hailey e Byers porta nuove indiscrezioni sulla vita all’interno delle mura dell’accademia. La scuola, ad esempio, stando a quanto dichiarato dalle due insegnanti, non ha bidelli o bidelle né tantomeno una figura preposta al primo soccorso. Nonostante i tagli sugli stipendi delle due insegnanti, pare che la spesa di West per la mensa sia molto alta anche perché, stando alle parole delle querelanti, l’unico cibo servito è il sushi: «È risaputo che West spende 10 mila dollari a settimana in sushi». Non è permesso introdurre altri alimenti all’interno del perimetro della scuola.

Altre stranezze: i ragazzi non possono utilizzare forchette e utensili, non si possono tenere lezioni al secondo piano (perché pare che Kanye abbia paura delle scale), sono proibite le parole crociate, le tovagliette colorate, i disegni appesi alle pareti e di base qualsiasi cosa che stoni con l’estetica pensata da Kanye. Gli studenti devono infatti vestirsi in total black e brand come Nike e Adidas sono vietati. Alla Donda Academy non ci sarebbero nemmeno le sedie; i ragazzi devono sedersi «su cuscini o stare in piedi, mentre chi insegna può utilizzare uno sgabello». Durante la giornata, inoltre, la scuola è chiusa dall’interno.

Hailey e Byers hanno anche spiegato di aver esposto lamentale sulla sicurezza, durante la loro permanenza, alla preside Moira Love, senza che però venisse presa nessuna azione a riguardo. La Donda Academy non ha rilasciato commenti in merito.