Noyz Narcos: «Willy era un mio grande fan, farò un concerto a Colleferro»

Noyz Narcos ha postato su Instagram una foto di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso nella notte fra il 5 e il 6 settembre a Colleferro. È stata scattata durante un suo concerto.

«Questo ragazzo che tiene in braccio Gast è Willy, era spesso presente ai miei concerti era un mio grande fan, la sua morte mi ha distrutto, il paese in cui vivo e in cui sono nato spesso mi disgusta come gli esseri immondi che lo popolano…. non ci sono davvero parole per descrivere l’accaduto, sono vicino col pensiero alla sua famiglia e ai suoi amici».

«Appena sarà possibile» scrive ancora Noyz Narcos «sarò felice di partecipare ad un concerto in suo onore nella sua città come mi hanno chiesto tanti abitanti di Colleferro & dintorni per dare un piccolo sostegno alla sua famiglia. RIPOSA IN PACE BRO il tuo coraggio e la tua lealtà non devo essere dimenticati – Willy Monteiro REST IN POWER».

