Nonostante avesse promesso di non farlo, Eric Clapton ha suonato per un pubblico di vaccinati

«Non mi esibirò di fronte a un pubblico scelto facendo discriminazioni. A meno che non sia possibile a chiunque di assistere al concerto, mi riservo il diritto di cancellare lo show». Con questo messaggio, diffuso su Telegram a luglio dal produttore e architetto Robin Monotti, Eric Clapton aveva annunciato l’intenzione di non esibirsi nei concerti che prevedevano l’obbligo di un pass vaccinale e quindi di una platea «scelta facendo discriminazioni». Il chitarrista aveva reagito così alla decisione del primo ministro inglese Boris Johnson di istituire un pass vaccinale per live club e discoteche.

Sabato sera, però, Clapton si è esibito sul palco dello Smoothie King Center di New Orleans, una venue che obbliga tutto il pubblico (con più di 12 anni) e lo staff a dimostrare di aver ricevuto almeno una dose di vaccino o di aver fatto un tampone negativo nelle 72 ore precedenti all’evento. Lo Smoothie King Center prevede anche che tutti indossino la mascherina. Qui sotto potete vedere un video della serata.

Negli ultimi mesi il chitarrista ha spesso messo in discussione le norme di contenimento del Covid e la sicurezza dei vaccini. Secondo quanto ha detto in un’intervista a Oracle, il chitarrista è convinto che il vaccino possa rendere sterili. Nel suo ultimo brano This Has Gotta Stop, invece, ha raccontato dei problemi medici che ha sperimentato dopo la somministrazione del farmaco di AstraZeneca.

Al momento, però, Clapton non ha spiegato la decisione e non sappiamo cosa succederà nelle prossime date del suo tour americano. La prossima sarà alla Bridgestone Arena di Nashville, un’altra venue che obbliga pubblico e staff a presentare il certificato di vaccinazione o un tampone negativo.