Non solo Dua Lipa e Kylie Minogue: guarda le performance dei Brit Awards 2024

I Brit Awards 2024 si sono conclusi con una vittoria schiacciante da parte di Raye (qui per sapere tutti i vincitori), ma come per tutte le cerimonie l’attenzione dei presenti in sala e del pubblico a casa è stata catturata dalle esibizioni in programma.

Quest’anno i Brits giocavano forte. Sul palco sono si sono infatti esibite Dua Lipa (con Training Season), Kylie Minogue con un medley di suoi successi (Padam Padam, Can’t Get You Out of My Head, Love at First Sight, All the Lovers) e Raye (con il trittico Ice Cream Man, Prada, Escapism). E ancora Calvin Harris con Ellie Goulding, Tate McRae, Jungle, Becky Hill e Chase & Status e Rema.

Qui le performance della serata:

Dua Lipa - Training Season (Live at the BRIT Awards 2024)

Kylie Minogue – Live at The BRIT Awards 2024

RAYE - Live performance at The BRIT Awards 2024

Becky Hill, Chase & Status - Disconnect (Live At The BRITs 2024)

Rema - Calm Down (Live At The BRITs 2024)

