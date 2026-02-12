Non solo Kanye West, a Reggio Emilia c’è un nuovo festival con Offset, Ice Spice, Ozuna e Swedish House Mafia

Dopo aver sorpreso l’Italia e l’Europa, con quello che in quel momento era il primo concerto di Kanye West in Europa dal 2014 (ora bissato da una data in Olanda), il nuovo Hellwatt Festival ha annunciato gran parte del suo cartellone. Saranno 5 giornate di eventi, disposte su tre weekend di luglio, in cui si esibiranno artisti italiani e internazionali rap e EDM. La location, per tutti gli eventi, sarà la RCF Arena di Reggio Emilia.

Si parte il 4 luglio con una serie di rapper che insieme uniscono miliardi di ascolti online. Parliamo di Offset, Ice Spice, Ty Dolla Sign e Wiz Khalifa, a cui si aggiungerà il nostro Baby Gang e un warm up set di Poison Beatz. La notte, invece, spazio a Martin Garrix e Lost Frequencies.

Il giorno successivo ci si sposterà su suoni più pop e latini con Ozuna, Rita Ora, Chainsmokers e Nicky Jam, a cu seguiranno i set dell’EDM Set Night di Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike e DJ Snake.

L’11 sarò il turno di Benny Benassi, Clean Bandit, Alok e gli Swedish House Mafia.

Da annunciare ancora il 17 luglio (sarà il turno di Travis Scott come si diceva i giorni scorsi?), mentre il 18 si concluderà con l’atteso show di Kanye West.

I pre-party dalle 12 alle 18 saranno curati da Zamna Festival.

Le prevendite per tutti i live apriranno mercoledì 18 febbraio alle ore 16.00 su Ticketmaster.