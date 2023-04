Non solo Carl Brave, Rosa Chemical e Mara Sattei, ecco il calendario musicale di NXT Station Festival

Dopo gli annunci di Carl Brave, Rosa Chemical e Mara Sattei, si svela quasi del tutto il calendario della terza edizione di NXT Station Festival (promosso da Rete Doc, Casa Molloy e Comune di Bergamo): ci saranno infatti anche Daddy G (Massive Attack), M¥SS KETA, Lo Stato Sociale, Galeffi, Calibro 35, Dente, Grupo Compay Segundo, Eiffel 65, Sud Sound System e la star del reggae internazionale Alborosie (per due concerti in collaborazione con Bergamo Reggae)

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale della cultura, dal 29 aprile al 29 settembre, il palco di Piazzale degli Alpini ospiterà nomi della scena musicale italiana, internazionale e altri ospiti d’eccezione che saranno annunciati prossimamente.

Si parte proprio il 29 aprile con Spaziale! un festival nel festival firmato Locusta e si prosegue con il 1 Maggio di Bergamo, una due giorni dedicata alla scena musicale nostrana, in collaborazione con Ink Club ed Edoné. In totale in cartellone ci sono oltre 40 concerti, ogni venerdì e sabato.

«Riparte una nuova stagione di NXT Station che ora diventa Festival a tutti gli effetti, con un cartellone ancora più variegato ed eterogeneo, pronto ad abbracciare più fasce di pubblico, più generi musicali e più gusti », spiega Luca Borsetti, direttore artistico di NXT Station. «Ci sono i nuovi nomi della musica italiana protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, le band che tradizionalmente popolano i festival di tutta Italia, alcune star internazionali in arrivo in città e gli storici esponenti della scena indipendente nazionale. Gli ultimi artisti saranno annunciati nelle prossime settimane, così come la nuova struttura della piazza che, nel 2023, anno in cui Bergamo è con Brescia Capitale della Cultura Italiana, vuole proporsi ancora di più come spazio aperto e condiviso, luogo di incontro e divertimento, tra musica e buon cibo, nel cuore della città».

Ecco tutti i concerti annunciati:

APRILE

29 aprile Spaziale! Dente + Edda + Emma Nolde

30 aprile – 1 maggio Il 1 Maggio di Bergamo

LE CAPRE A SONAGLI + TREVISAN – SHOCKED BY ICE CREAM + MOOSTROO + JOO + GOTTO ESPLOSIVO + FUNKY LEMONADE + FORSE DANZICA + FILIPPO CATTANEO PONZONI + DURTY GEEKS + CRUSHED FINGERS + CLAUDIA BUZZETTI & THE HOOTENANNY + CARLO “SKIZZO” BIGLIOLI

Dj set: KOMATSU SAN + MARLON + ONOSECOND

MAGGIO

5 maggio Ruggero de I Timidi

6 maggio Sud Sound System

12 maggio Sick Tamburo

13 maggio Forever Young ’80 party – Special guest Alan Sorrenti

19 maggio Punkreas

20 maggio Legno (Opening Caterina Propelli)

27 maggio Silent Party Vol.1

GIUGNO

2 giugno Galeffi

3 giugno Eiffel 65

10 giugno Lo Stato Sociale

16 giugno Modena City Ramblers

17 giugno Olly

23 giugno TBA

24 giugno Carl Brave (in co-produzione con Shining Production)

30 giugno Clamore! Festival del musicista orobico – Special guest Rovere

LUGLIO

1 luglio Clamore! Festival del musicista orobico – Special guest Iside

2 luglio Clamore! Festival del musicista orobico

7 luglio Calibro 35

8 luglio Finley

14 luglio Mara Sattei

15 luglio M¥SS KETA

21 luglio Alborosie

22 luglio Silent Party Vol.2

28 luglio TBA

29 luglio Rosa Chemical

biglietto unico, ore 21.00

AGOSTO

4 agosto Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club

5 agosto Mobrici

11 agosto Daddy G (Massive Attack) Dj set

18 agosto Savana Funk

25 agosto Bud Spencer Blues Explosion

SETTEMBRE

Prossime data da annunciare