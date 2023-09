Non siamo pronti per il documentario su Richard Benson

Era il maggio del 2022 quando scomparve Richard Benson: da allora lo abbiamo ricordato e celebrato con più articoli.

La carriera di Benson sarà ripercorsa anche in un documentario diretto da Maurizio Scarcella e prodotto da Piano B Distribuzioni, con la collaborazione di Andromeda Film. Si intitola La vita è il nemico, e il trailer è stato pubblicato su YouTube.

«Roma 2016, quartiere Alessandrino (periferia Est della capitale). In una piccola casa a piano terra, in cui echeggia il rumore del traffico locale, vivono Ester Esposito e suo marito Richard Benson. Volto noto dello spettacolo italiano, ormai caduto in disgrazia. “Salve a tutti, sono Richard Benson e sono malato. Non posso permettermi le medicine quindi rivolgo un appello a tutti i miei fans, perché oggi rischio di morire”», recita la sinossi del film.

L’idea di dedicare un documentario alla figura di Benson è nata nel 2016, in seguito alla richiesta di aiuto che il musicista ha avanzato a RepubblicaTv, e si è sviluppata, per tutto il suo arco produttivo, come progetto indipendente. Scarcella ha seguito da vicino la quotidianità di Benson per 18 mesi, fotografando il rapporto con sua moglie Ester Esposito e gli ultimi attimi della sua vita.