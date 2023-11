Non parlate a Guè dei Måneskin: «A nessuno frega niente di loro»

Non c’è nulla da fare, a Guè i Måneskin non vanno proprio giù. Ospite del podcast Growing Italians, il rapper – che da poco ha annunciato la reunion dei Club Dogo – ha espresso tutte le sue perplessità sulla band romana: «I Maneskin non vendono dischi in Italia, a nessuno frega niente di loro. Faranno anche i sold out degli show, ma non vendono i dischi. Non lo so chi li ascolta».

Il rapper ha così continuato: «Anche negli Stati Uniti hanno fatto concerti da tutto esaurito. Mi pare siano arrivati al sold out anche a New York al Madison Square Garden. Ma cantano in inglese con musica rock. Immagina invece un rapper italiano che rappa in inglese. Quella sarebbe proprio un’altra storia». Aggiungendo: «Chi li ascolta? Ma qualcuno in qualche modo lo fa, perché fanno il tutto esaurito negli stadi. Apro i social e vedo Angelina Jolie e la figlia al loro concerto».

Non è però la prima volta che Guè se la prende con i Måneskin. Lo scorso anno, ad esempio, li aveva etichettati come «finti trasgressivi» definendoli «una band rock per tutti, con una trasgressione che poi però non c’è davvero»