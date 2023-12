Non fate incazzare Madonna: eccola mentre rimprovera Andy Cohen al suo concerto

Durante al suo concerto al Barclays Center di New York, Madonna ha interrotto una canzone per rimproverare una celebrity. Parliamo del conduttore Andy Cohen, che era in prima fila.

«Quanto sono dannatamente fortunata?», ha chiesto Madonna indossando un gigantesco cappello da cowboy rosa, prima di dirigere il botta e risposta direttamente a Cohen. «Quanto sono fortunata, Andy?». Per poi continuare: «Se dici un’altra cosa negativa su di me nel tuo show, io… oh, ti troverai nei guai», prima di definirlo scherzosamente una «Trouble Making Queen». Il video:

Cohen l’ha presa benissimo e ha condiviso su Instagram il momento: «Sono un fan di Madonna da sempre, quindi è un’emozione e un onore essere definito una Trouble Making Queen. MI INCHINO!. Inoltre, andate a vedere il nuovo tour. Mi ha sconvolto!! Che bella serata. Non vedo l’ora di tornarci. #TroublemakingQueen».

Ma perché Madonna, seppur scherzosamente, ce l’aveva con Cohen? Non è la prima volta che i due interagiscono.

A giugno, Cohen aveva dichiarato The Howard Stern Show che la cantante di Like A Virgin gli aveva risposto via SMS dicendogli di «smetterla di avere persone che la denigrano nel suo show».

Tra gli ospiti a cui Madonna può riferirsi c’è probabilmente la leggenda del musical Patti LuPone che, nel 2017, parlò del ruolo cinematografico di Madonna in Evita: «Ho pensato fosse una stronzata. Madonna non dovrebbe essere in un film o sul palco. È un’artista meravigliosa, sai, per quello che fa. Ma non è un’attrice».