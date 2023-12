Non ci sono più dubbi: sta per uscire un disco di Liam Gallagher e John Squire

Non ci sono più dubbi: uscirà un disco di Liam Gallagher e John Squire. Gli ultimi due richiami alla collaborazione fra i due, una specie di supergruppo Brit pop essendo stato il primo il cantante degli Oasis e il secondo il chitarrista degli Stone Roses, sono apparsi sul profilo Instagram di Gallagher.

Tra i siti collegati al cantante c’è anche Gallaghersquire, intestato ai due musicisti e non ancora popolato da contenuti (c’è per ora solo l’invito a iscriversi a una newsletter per avere ulteriori informazioni). Ieri il cantante ha diffuso video con un montaggio di immagini sue e del chitarrista con la dida «John Squire senza dubbio il miglior chitarrista della sua generazione e nel mondo, per me».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liam Gallagher (@liamgallagher)

Gallagher aveva twittato a proposito della collaborazione l’anno scorso, ai tempi dei concerti a Knebworth annunciando un «super group incoming LG JS». A settembre, parlando con Apple Music 1, ha confermato che la cosa è seria, ma che i due hanno «cose da fare prima» di pubblicare la collaborazione.

Due mesi fa, rispondendo a un follower che gli chiedeva se l’album uscirà nel 2024, Liam ha scritto su X che il disco della coppia «è il migliore dai tempi di Revolver» dei Beatles. E a chi gli diceva che era una affermazione impegnativa, rispondeva che «quello che sta per arrivare è più grande, sono umile, caga in testa a tutto il resto».