Non ci sarebbe stata ‘Racing in the Street’ senza Brian Wilson, parola di Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha pubblicato un sentito tributo a Brian Wilson dei Beach Boys, scomparso due giorni fa all’età di 82 anni.

«Brian Wilson è stata la voce più creativa di tutta la musica pop, con un orecchio straordinario per l’armonia», ha scritto Springsteen su Instagram. «È stato anche il leader visionario della più grande band americana, i Beach Boys. Se non ci fossero stati i Beach Boys, non ci sarebbe stata Racing in the Street. Ascoltate Summer’s Gone dall’ultimo album dei Beach Boys, That’s Why God Made the Radio, e piangete. Addio, Maestro. Nient’altro che amore e un debito eterno da parte di tutti noi qui a E Street».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bruce Springsteen (@springsteen)

Wilson e Springsteen (che ha fatto delle cover dei Beach Boys live in un paio di rare occasioni) si sono esibiti assieme una decina di anni fa quando il Boss si è presentato come ospite a sorpresa durante un concerto di Wilson nel 2015 in New Jersey. I due hanno suonato insieme un paio di brani dei Beach Boys.

Bruce Springsteen surprise visit with Brian Wilson in NJ

Watch this video on YouTube

Il ricordo di Springsteen fa eco ai tributi arrivati in questi giorni alla notizia della scomparsa di Wilson e che hanno coinvolti alcuni dei più grandi musicisti viventi come Paul McCartney («Lo amavo ed è stato un privilegio essere stato attorno a quella luce così splendente per un po’»), Elton John («la mia più grande ispirazione come songwriter») e Bob Dylan che ha detto di aver «pensato a tutti gli anni in cui l’ho ascoltato e ho ammirato il suo genio».

Da Rolling Stone US.