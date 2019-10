‘Non avere paura’, nel nuovo video di Tommaso Paradiso c’è un cast all star

Per il video del suo primo singolo da solista, Non avere paura, Tommaso Paradiso ha deciso di fare le cose in grande e chiamare una serie di amici a supportarlo in questa nuova avventura. Nelle immagini infatti Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo si uniscono all’ex frontman dei Thegiornalisti per cantare, suonare e ballare sulle note del brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di ragazzi.

La storia si apre con un appuntamento romantico durante il quale un ragazzo benda la propria fidanzata per accompagnarla in un posto misterioso. Sciolto il nodo, con grande meraviglia i due giovani, interpretati da Irene Vetere (Notte Magiche) e Mauro Lamentai, vivono un sogno dove immaginano una grande festa con i personaggi che si susseguono nel video, da un’idea di Tommaso Paradiso. Il singolo, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust, è la colonna sonora del trailer della seconda stagione di Baby,