‘Noi, loro, gli altri’ di Marracash è il secondo album nuovo più ascoltato al mondo su Spotify

Spotify ha diffuso la Top Album Debut Global, la classifica degli album usciti venerdì scorso più ascoltati sulla piattaforma a livello mondiale nei primi tre giorni di pubblicazione. Al primo posto c’è, com’era prevedibile, 30 di Adele. Al secondo c’è Noi, loro, gli altri di Marracash.

La presenza di artisti italiani nella classifica degli album più ascoltati su Spotify nelle 72 ore successive alla pubblicazione non è una novità, basti pensare ai casi di Blanco o di Salmo. Poiché Spotify non fornisce dati ufficiali, nemmeno relativi al numero di utenti in Italia, è difficile stabilire il motivo di questi exploit che può andare da investimenti di marketing (anche grazie a sgravi fiscali) al fatto che in Italia lo streaming copre l’80% dei consumi musicali totali.

Nel caso di Noi, loro, gli altri, è vero che non c’erano competitor di primissimo livello oltre ad Adele. Dietro a Marra ci sono Orelsan, Shirin David, D-Block Europe, Aleman, Wos, French Montana, Guy2bezbar, Bryson Tiller.

Tutte e 10 le prime posizioni della Top Songs Debut Global, l’equivalente della classifica degli album nuovi ma declinata sulle canzoni, sono occupate da pezzi tratti da 30.

Il più ascoltato in assoluto è Oh My God, che attualmente ha oltre 16 milioni di ascolti. Il singolo Easy On Me, che non fa parte di questa classifica perché uscito tempo fa e non venerdì scorso, ha superato i 310 milioni di stream. I pezzi di 30 più ascoltati su Spotify sono i primi sette in scaletta, tutti sopra i 10 milioni di stream.

Nella classifica degli album più ascoltati sulla piattaforma, che quindi non tiene conto delle uscite di venerdì, al primo posto c’è Red (Taylor’s Version) di Taylor Swift, al secondo An Evening with Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak, al terzo = di Ed Sheeran.

Adele ha anche segnato un nuovo record: in tre soli giorni 30 è diventato l’album più venduto negli Stati Uniti nel corso del 2021. Con le sue 500 mila e passa copie ha superato Evermore di Swift, che in compenso è al numero uno della classifica americana dei singoli con All Too Well (10 Minute Version). Un record anche questo: coi suoi 10 minuti abbondanti, è la canzone più lunga mai arrivata al numero uno in America, un primato un tempo nelle mani di Don McLean e della sua American Pie.