Noel Gallagher songwriter dell’anno senza avere pubblicato una sola canzone: «Problemi? Risolviamoli sul red carpet»

È stata accolta con scetticismo la notizia diffusa pochi giorni fa dai Brit Awards: nel corso della cerimonia dei premi musicali più importanti del Regno Unito che si terrà a fine mese il titolo di Songwriter of the Year verrà assegnato a Noel Gallagher. Solo che nel corso del 2025, l’anno di riferimento, Gallagher non ha pubblicato una sola canzone inedita.

«Testi che hanno influenzato generazioni», si legge sull’account dei Brits, un riferimento al fatto che, per via della reunion, nel 2025 le canzoni scritte da Gallagher per gli Oasis sono state rilevanti quanto, anzi più di quelle nuove composte da altri autori.

Perché premiare un autore che non ha scritto canzoni? Gallagher ha detto la sua nel corso di un’apparizione su TalkSport. «Sono due anni che non scrivo un pezzo», ha detto aggiungendo che i premi «si basano sulle vendite dei dischi» e che gli Oasis hanno «venduto un milione di dischi l’anno scorso senza nemmeno alzarci dal divano, non credo che ci sia un altro autore che può dire lo stesso».

«Se qualcuno ha qualcosa da ridire, ci vediamo lì. Risolviamola sul red carpet», ha aggiunto Noel facendo riferimento ai team di songwriter che scrivono canzoni oggi. «Se una qualunque di quelle squadre di autori da quattro soldi – tutti e 11 messi assieme – vuole scrivere una canzone e poi giocarsela sul red carpet, io ci sono».

La cerimonia dei Brit Awards si terrà il 28 febbraio. Tra i performer confermati finora, Harry Styles, Rosalía, Wolf Alice, Olivia Dean. Si terrà per la prima volta nella storia a Manchester, al Co-Op Live. «Se devo essere sincero», ha aggiunto Noel, «penso semplicemente che volessero disperatamente che fosse presente uno degli Oasis, per via di Manchester».

Sulla polemica è intervenuto anche il fratello Liam su X (dove sennò). Qualcuno ha riportato una grafica con l’annuncio del premio e il commento «Non ha fatto letteralmente nulla quest’anno». La replica di Liam: «Esattamente. Non hai colto il punto. Pensaci».