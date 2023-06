Noel Gallagher rifà ‘Love Will Tear Us Apart’ dei Joy Division, Liam chiede scusa a nome della famiglia

Liam vs Noel, S21E45. Ieri è uscito un video in cui Noel Gallagher, che proprio oggi ha pubblicato il nuovo album Council Skies (qui la nostra recensione), rifà dal vivo il classico dei Joy Division Love Will Tear Us Apart con l’accompagnamento della BBC Concert Orchestra, per la serie della BBC Radio 2 Piano Room.

«Mi chiedevo: come posso cavarmela?», ha scritto Noel. «Perché è un pezzo iconico e poi, essendo di Manchester, è ancora più difficile». Se l’è cavata così:

Per il fratello Liam, non se l’è cavata affatto. Tra un tweet e l’altro, il cantante s’è sentito in dovere di chiedere scusa. «Devo di nuovo scusarmi da parte della mia famiglia per la pessima e blasfema versione di Love Will Tear Us Apart fatta da Rkid».

I must once again apologise on behalf of my family for Rkids piss poor and damn rite blasphemous version of joy division’s love will tear us apart tut fucking tut SORRY — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 1, 2023

Il commento migliore? Forse quello del cantautore Joseph Arthur, che cita l’aggettivo biblical tanto amato da Liam, ad esempio quando descrive i suoi concerti, e dà un consiglio decisamente beatlesiano: «Quanta ironia, qui: essere divisi dall’amore in quanto fratelli. Perché non fate finta che l’acido abbia fatto effetto ed entrate nella fase Maharishi di pace, amore e felicità? Porgere l’altra guancia. Diventare biblical, ma per davvero. Amore > odio».