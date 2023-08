Noel Gallagher ricorda la vigilia del primo concerto con gli Oasis: «Il giorno più stressante della mia vita»

Due giorni prima di debuttare dal vivo con gli Oasis, Noel Gallagher ha realizzato che in vita sua non aveva mai suonato la chitarra stando in piedi. Lo racconta in un’intervista della serie Icons di Gibson TV.

«Stavamo provando un pezzo mio, Columbia, uno strumentale», racconta Gallagher. «Avevamo un concerto fissato il martedì e improvvisamente realizzo che non ho mai suonato la chitarra stando in piedi in vita mia. Non solo, non possedevo nemmeno una cazzo di tracolla per la chitarra. Ed era domenica sera».

«Posso solo dirvi che il lunedì è stato il giorno più stressante della mia vita», dice Noel, aggiungendo che a casa ha passato una buona oretta di fronte allo specchio. Il punto è che «il modo in cui tieni la chitarra la prima volta è cruciale»: non deve essere troppo alta, ma nemmeno troppo bassa. «Ricordo che mi guardavo allo specchio e pensavo: c’è qualcosa che non va».

Alla fine è andata bene. «Grazie a Dio, non si era ancora nell’era dei telefoni e delle videocamere, perché ora ci sarebbero dei filmati imbarazzanti. Ma è stata comunque un’esperienza esaltante».

Da Rolling Stone US.