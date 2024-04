Noel Gallagher non inciderà un album in acustico: «Scusatemi, ma mi annoiava»

Se stavate aspettando l’annunciato disco acustico di Noel Gallagher, lasciate perdere, Noel si è annoiato e lo ha cestinato. L’album, di cui era già state scritte sei canzoni e che, nelle parole del musicista di Manchester, doveva essere «per i fan» non vedrà la luce, almeno per ora.

A dare la notizia è lo stesso Gallagher al podcast di Matt Morgan: «Ho finalmente buttato via il mio disco acustico, non lo faccio più. Sì, avevo già sei canzoni, ma ero così annoiato dagli arrangiamenti e tutto andava a rilento che ho pensato “fanculo, non lo faccio”». «Era troppo triste. I brani in acustico tendono ad esserlo. Ho bisogno invece di fare un disco rock, provocatorio, ed è quello che farò». E infine le scuse ai fan: «Scusatemi, chiedo perdono a chi lo aspettava».

Per questo nuovo disco rock si dovrà quindi attendere un po’ di più: «Nella mia testa l’ordine è questo: se riuscissi a fare tutte le demo entro fine anno per iniziare a registrarlo potrebbe uscire… non so… non il prossimo anno perché devo tornare in tour, ma nel 2026 forse?».