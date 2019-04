Noel Gallagher, in arrivo le nuove canzoni?

È bastato un tweet di Noel Gallagher per scatenare i rumors sull’imminente arrivo di un nuovo lavoro firmato dall’ex leader degli Oasis. The Chief, infatti, ha condiviso un immagine in cui si legge “Nature is dancing but we ain’t done yet“, con i fan di tutto il mondo che hanno subito ricollegato il misterioso post al titolo di un nuovo singolo o, addirittura, di un nuovo lavoro in studio.

Voci già alimentate a marzo, quando il chitarrista degli Who, Pete Townshend, aveva rivelato come il maggiore dei Gallagher fosse tornato a lavorare con Dave Sardy, producer già al fianco di Noel per il debutto solista con gli High Flying Birds del 2011. Sardy, inoltre, aveva collaborato con gli Oasis per gli ultimi due album della band di Manchester, Don’t Believe The Truth e Dig Out Your Soul, rispettivamente targati 2005 e 2008.

Lo stesso Noel, poi, aveva confidato di essere tornato al lavoro insieme a David Holmes con cui aveva prodotto l’ultimo LP Who Built the Moon?, l’album con cui il cantautore ha dato un taglio netto alle sue radici sonore coltivate durante gli anni con gli Oasis, spostandosi verso tonalità da lui stesso definite “cosmic pop”. Il nuovo lavoro, aveva aggiunto Noel, sarebbe influenzato dalla disco anni ’70. Durante un’intervista rilasciata a Lars Ulrich ad aprile 2018, inoltre, Noel aveva confidato di aver già pronti i brani per due LP.

Manco a dirlo, la risposta di Liam è arrivata subito, ovviamente su Twitter. Our Kid ha ironizzato sul cognome di Sardy, chiamandolo “David Sardine”, e definendo poi il fratello un “piccolo scemo” dato che, stando alle voci, Noel avrebbe firmato il proprio ritorno in una major dopo aver pubblicato i primi tre album solisti con la sua etichetta indipendente, la Sour Mash.

So news reaches me all the way across these fine shores that the little mug is working with Dave sardine again now tell me this would this be the record your putting out on a major label ie Warner’s ooh thought you were mr independent mr I do everything on my own mr I am the boss — Liam Gallagher (@liamgallagher) 3 marzo 2019

He’s just signed to Warner’s my fucking major record label company ting the 1 he slagged of about a thousand times because he’s a real independent artist he does everything on his own he is so real it’s like realism it’s so fucking real it’s Laer backwards Dya get me bruvs — Liam Gallagher (@liamgallagher) 3 marzo 2019

Insomma, al di là dei soliti bisticci tra i due fratelli Gallagher, rimaniamo in attesa di saperne di più sul nuovo materiale scritto da Noel. Vuoi mai che sia proprio il Concertone del Primo Maggio a Roma il palco giusto per lanciare un nuovo singolo?

L’ex chitarrista degli Oasis suonerà in Italia anche l’8 e il 9 luglio, rispettivamente a Pistoia e Mantova.