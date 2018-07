Noel Gallagher, in anteprima il nuovo video ’If Love Is The Law’

S’intitola If Love Is The Love il nuovo singolo di Noel Gallagher, ultimo estratto dall’album Who Built The Moon?, di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il video.

«If Love Is The Love è il quinto di una serie di sette video musicali incentrati sulla storia di due fuorilegge che si incontrano e si innamorano», ha detto il regista Mike Bruce commentando la clip.

«I video saranno poi pubblicati insieme in un film intitolato Stranded On The Earth, che comprenderà anche dialoghi e performance live. L’idea nasce da una serie di conversazioni che ho avuto con Noel nei mesi che hanno preceduto l’uscita di Who Built The Moon?

«Quando Noel mi ha mandato il suo nuovo album, sapevo che volevo fare qualcosa fuori dall’ordinario, qualcosa che non siamo abituati a vedere nella forma del video musicale. If Love Is The Love è insieme il video per l’ultimo singolo di Who Built The Moon? e allo stesso tempo trailer del film e di quello che verrà».