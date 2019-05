Noel Gallagher, il nuovo singolo è ‘Black Star Dancing’

Noel Gallagher ha annunciato il nuovo EP, condividendo il nuovo singolo Black Star Dancing, title track del nuovo lavoro.

L’Ep segna quindi il ritorno dell’ex leader degli Oasis dopo l’ultimo album Who Built The Moon, uscito nel 2017. Black Star Dancing, inoltre, conferma l’allontanamento di Noel dalle sonorità che l’hanno reso simbolo del brit-pop, segnando una virata che, dopo il ‘cosmic pop’ dell’ultimo lavoro, porta The Chief verso sfumature disco anni ’70, come anticipato dallo stesso Gallagher durante alcune recenti interviste.

«L’EP mette insieme influenze di David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep e ZZ Top», aveva aggiunto l’ex Oasis. «Forse di recente ho guardato troppo Top Of The Pops… comunque è una figata – e non lo dico io, ma Nile Rodgers, che si è letteralmente messo a ballare in studio quando lo ha sentito in studio».

Il resto dell’EP comprende i nuovi brani inediti Rattling Rose e Sail On, insieme a una version 12″ di Black Star Dancing e a un remix curato da The Reflex.

Il nuovo singolo, inoltre, è stato accolto alla grande dal fratello Liam, che su Twitter ha commentato così.