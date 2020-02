Noel Gallagher ha risposto a suo fratello su un’offerta da 100mila sterline per riunire gli Oasis

Adesso Noel gli ha risposto, anche lui su Twitter, smentendo le affermazioni del fratello. “A chi interessa: non sono al corrente di nessuna offerta, proveniente da nessuno e per nessuna cifra, per riunire la leggendaria band rock nota come Oasis”, ha scritto. “Però sono perfettamente al corrente che qualcuno ha un singolo da promuovere quindi forse la confusione è causata da quello”.

To whoever might be arsed:

I am not aware of any offer from anybody for any amount of money to reform the legendary Mancunian Rock’n’Roll group Oasis.

I am fully aware though that someone has a single to promote so that’s maybe where the confusion lies.

— Noel Gallagher (@NoelGallagher) February 4, 2020