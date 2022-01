Noel Gallagher ha pubblicato a sorpresa un nuovo pezzo per Capodanno

Sulla pagina Instagram e sull’account Youtube di Noel Gallagher è stato pubblicato a sorpresa un nuovo pezzo: Trying To Find A World That’s Been And Gone: Part 1. Si tratta di un demo che l’ex Oasis ha deciso di condividere con i fan proprio il primo giorno del 2022, accompagnandolo con queste parole:



“Quindi alla fine non ci siamo davvero arrivati, giusto?

Ho finito di scrivere il prossimo album dei Noel Gallagher’s High Flying Birds circa 10 giorni fa. Ho pensato che avreste voluto ascoltare questo piccolo pezzo che, come è accaduto con il brano dello scorso anno (We’re Gonna Get There In The End, diffuso sempre come demo il 30 dicembre del 2021, ndr), sembra abbastanza appropriato per questo Capodanno.

Spero che abbiate trascorso LA NOTTE MIGLIORE possibile (per quanto era consentito) e speriamo di incontrarci da qualche parte in estate”.



