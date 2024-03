Noel Gallagher ha comprato una chitarra firmata da Peter Green e ha tolto l’autografo con lo sputo

Che Noel Gallagher non abbia un carattere facile è presto detto, ma alcuni aneddoti sul suo conto riescono ancora a stupirci. È il caso di quello raccontato da Bill Ryder-Jones dei Coral a Guitar World ad esempio. Il musicista ha infatti condiviso la storia dietro una Les Paul che gli è stata data da Noel nel 2006 durante l’incisione di un album dei Coral. Non una chitarra qualsiasi, bensì una Gibson di Peter Green dei Fleetwood Mac.

«Mi è stata data da Noel quando avevo 23 anni. I Coral stavano registrando nel suo studio e io stavo utilizzando questa Les Paul, ma non sapevo fosse appartenuta a Peter Green», ha spiegato Ryder-Jones prima di ripercorrere la storia dello strumento. «Noel ha visto questa chitarra in mostra dietro il bancone di un negozio di strumenti musicali e così ha chiesto a una persona che lavorava lì: “Posso provare quella Les Paul?”. La persona dietro al bancone non sapeva chi fosse Noel, o gli Oasis, e così gli ha risposto con riluttanza: “Devi sapere che è stata di Peter Green e ha il suo autografo sopra”. Ma comunque gliel’ha passata». Il resto della storia è 100% Noel.

«Noel si è così sputato sulla maglietta e l’ha iniziata a strofinare sulla chitarra per togliere l’autografo. E ha risposto al tipo: “Ok, va bene così, non importa adesso. Verrà via”. Capito? Ha cancellato appositamente la firma di Peter Green per infastidire quel tipo, per spiegargli che era stato antipatico».