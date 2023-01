Noel Gallagher ha annunciato un nuovo disco e pubblicato un singolo

Council Skies, il nuovo album di Noel Gallagher’s High Flying Birds uscirà il prossimo 2 giugno. L’album – il quarto solista per Noel – sarà un omaggio a Manchester, sua città d’origine e vanta la collaborazione, in tre brani, di Johnny Marr degli Smiths.

Noel ha inoltre pubblicato Easy Now, il secondo singolo estratto dal disco dopo Pretty Boy dello scorso ottobre. Easy Now è accompagnato inoltre da un videoclip diretto da Colin Salil Cardo con la partecipazione di Milly Alcock, attrice australiana celebre per il suo ruolo in House of the Dragon che le è valso un Golden Globe.

Noel ha dichiarato: «Sto tornando alle mie origini. Sognare ad occhi aperti, alzare gli occhi al cielo e chiedermi cosa potrebbe essere la vita. Questo vale per me oggi come nei primi anni ’90. Quando stavo crescendo in condizioni di povertà e disoccupazione, la musica mi ha salvato… un po’ come Top of the Pops in tv ha svoltato il giovedì sera, ti immergevi in un mondo fantastico. È quello che penso dovrebbe fare la musica. Voglio che la mia musica elevi ed aiuti in qualche modo».

Il titolo Council Skies deriva dal libro dell’illustratore Pete McKeee, grande amico di Noel, mentre la copertina è un ulteriore omaggio alla città Manchester, e mostra la strumentazione live dell’ex leader degli Oasis posizionata nel punto dove sorgeva il Maine Road Football Stadium – ovvero la casa del Manchester City dal 1923 al 2003 – che proprio quest’anno celebra 100 anni dalla sua costruzione.

L’album sarà disponibile in formato CD, LP 180gr, LP Picture Disc e in edizione deluxe in triplo LP e doppio CD contenenti i remix di Robert Smith dei Cure e dei Pet Shop Boys e una Radio 2 Session di Live Forever.