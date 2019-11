Noel Gallagher, guarda il video natalizio di ‘Wandering Star’

Dopo l’uscita a sorpresa della scorsa settimana, Noel Gallagher ha pubblicato il video di Wandering Star, il primo estratto del nuovo EP Blue Moon Rising in arrivo a marzo 2020. Si tratta di un video a tema natalizio, con protagonista l’attore di This Is England Stephen Graham, nei panni di un Babbo Natale con il vizio della sigaretta.

«Il video parla del dolore che si prova durante le festività», ha detto il regista Dan Cadan. «Del bombardamento delle pubblicità e di una società consumista, per cui ogni genitore è disposto a tutto pur di dare ai suoi bambini quella magia che danno per scontata».

«Stevie G è la mia musa e questa è la nostra terza collaborazione. La sua performance fa prendere vita alla splendida musica di Noel e speriamo che il video vi faccia fare un brindisi ai meno fortunati, ma che meritano comunque di festeggiare». Potete vedere il video in cima all’articolo. Blue Moon Rising, invece, uscirà il 6 marzo 2020.