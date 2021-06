Noel Gallagher, guarda il video di ‘Flying on the Ground’

Gli High Flying Birds di Noel Gallagher hanno pubblicato un nuovo videoclip. Si tratta di Flying on the Ground, uno dei due inediti che faranno parte di Back the Way We Came: Vol 1 (2011-2021), la raccolta in uscita questo venerdì.

Il video è direttamente collegato a quello di We’re On Our Way Now, che era ispirato alla New Wave francese. In entrambi ci sono due attori della serie The Crown, Matt Smith e Gala Gordon. Quello di Flying on the Ground racconta momenti più intimi della coppia, e anche un segreto nascosto dal personaggio di Smith che trasformerà la loro vita in tragedia. «Il video rivela l’oscurità che si nasconde dietro la relazione tra i nostri protagonisti… ha una svolta tragica. È un evidente omaggio a Fino all’ultimo respiro e Bande à part. Matt e Gala hanno avuto la libertà di improvvisare in entrambi i video».

"'Flying On The Ground' is literally the best thing I've released since the last thing I released. If Burt Bacharach wrote for Motown this is what it would sound like … only not as good … obviously." (NG).

Per quanto riguarda il pezzo, Gallagher ha detto: «Se Burt Bacharach avesse scritto per la Motown, la sua musica suonerebbe così. Ma non sarebbe altrettanto bella, ovviamente».