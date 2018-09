Noel Gallagher e Paul Weller hanno suonato ‘All You Need Is Love’ dei Beatles

Sabato sera, Paul Weller è salito sul palco di Noel Gallagher al Downs Festival di Bristol per cimentarsi in due cover.

La prima è Town Called Malice, un classicone dei Jam datato 1982. La seconda, beh, il più classico dei classici del beat inglese: All You Need Is Love dei Beatles.

Noel Gallagher and Paul Weller jamming to A Town Called Malice in Bristol tonight 📷 jojoharper pic.twitter.com/w7EXQDYfsh — Mainly Oasis (@MainlyOasis) 1 settembre 2018

Dopodiché Noel e i suoi High Flying Birds hanno concluso il loro set fra applausi e qualche lacrimuccia dei fan dei Jam e Style Council che non si aspettavano un Paul Weller a sorpresa.