Noel Gallagher, ascolta il nuovo singolo ‘This Is The Place’

Noel Gallagher ha annunciato l’arrivo di un nuovo EP, This Is The Place, in uscita prevista il 27 settembre e presentato oggi dalla title track, pubblicata pochi minuti fa. L’EP conterrà altri due inediti A Dream Is All I Need To Get By e Evil Flower, oltre a un remix di This Is The Place e una versione alternativa di Evil Flower.

L’EP sarà quindi un nuovo tassello nella discografia dell’ex leader degli Oasis, uscito lo scorso giugno con un altro EP, intitolato Black Star Dancing, lavoro con cui Gallagher ha preso nettamente le distanza dalle sonorità che hanno caratterizzato il suo passato con la band.

Durante una recente intervista con il Guardian, Noel ha parlato del suo rapporto con il fratello, attualmente ai minimi storici. In una battuta rivolta al giornalista, The Chief ha detto «Mi piaceva mia madre, finché non ha partorito Liam». Intervista in cui Gallagher critica duramente la Brexit mentre, sul nuovo EP, ha anticipato che stupirà e spiazzerà ulteriormente i fan degli Oasis.