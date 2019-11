Noel Gallagher, ascolta il nuovo singolo ‘Wandering Star’

Noel Gallagher ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo singolo, intitolato Wandering Star. Il brano è estratto dall’EP Blue Moon Rising, in arrivo previsto per il 6 marzo 2020, seguito ideale dell’ultimo lavoro This is the place.

Rispetto al precedente EP, questo nuovo brano segna una svolta ‘inaspettata’, dato che l’ex leader degli Oasis sembra essere ritornato sulle sonorità che l’hanno reso una rockstar planetaria negli anni della band formata insieme al fratello Liam.

Negli ultimi lavori in studio, tra cui l’ultimo vero e proprio album Who Built The Moon? targato 2017, The Chief aveva deliberatamente preso le distanze dal suono del passato, virando verso uno stile musicale definito da lui stesso ‘cosmic pop’. Nell’ultimo EP, inoltre, aveva focalizzato la composizione verso sfumature più vicine all’elettronica e alla dance, scelta coraggiosa quanto criticata da Our Kid.