Noel Gallagher, annunciata l’unica data italiana per il 2023

Noel Gallagher arriverà in Italia il prossimo 8 novembre per suonare al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Sarà l’unica data nel nostro paese prevista per questo nuovo tour.

L’occasione per il ritorno sulla penisola, a distanza di quattro anni dall’ultima esibizione, è l’uscita del suo prossimo disco, Council Skies firmato a nome Noel Gallagher’s High Flying Birds, prevista per il 2 giugno.

Il quarto album del progetto solista di Noel – un omaggio dichiarato alla sua città d’origine, Manchester – è stato finora anticipo da tre singoli, Pretty Boy (che vede alle chitarre l’ex Smiths Johnny Marr e di cui è stato pubblicato anche un remix firmato da Robert Smith dei Cure), Easy Now (di cui è stato tratto un videoclip con l’attrice Milly Alcock, celebre per aver interpretato Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon) e Dead To The World.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10 di giovedì 30 marzo.