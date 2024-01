No, probabilmente non avremo un nuovo album di Britney Spears

Mercoledì 3 gennaio, Page Six ha pubblicato una notizia “esclusiva” riguardante i prossimi passi della carriera artistica di Britney Spears: secondo fonti non meglio specificate, l’artista starebbe lavorando a un nuovo album in studio insieme alle colleghe Charli XCX e Julia Michaels.

I rumor si sono assommati alle indiscrezioni riportate negli ultimi giorni di dicembre 2023 dall’edizione americana del Sun, che sarebbe stato il primo a indicare in Charli XCX il nome più papabile per una collaborazione con Spears.

Dopo l’ennesimo rilancio della notizia – che lascerebbe intendere il coinvolgimento di ulteriori volti ma che, allo stesso tempo, ha aggiunto che nulla sarebbe stato ancora registrato – Britney ha voluto prendere in mano la sua verità con un post Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Maria River Red (@britneyspears)

La caption non lascerebbe spazio a ulteriori interpretazioni: «Una cosa, così ci chiariamo: le notizie che sentite sono cazzate! Alcune persone continuano a dire che mi starei rivolgendo a questo o quello per fare un nuovo album… ma la verità è che non voglio più avere nulla a che fare con l’industria musicale. Quando scrivo, lo faccio per divertirmi, oppure scrivo per altre persone. Lo dico anche per chi avesse letto il mio libro: ci sono davvero tante cose che non sapete su di me… Negli scorsi due anni ho scritto più di 20 brani per altri artisti. Sono una ghostwriter e, francamente, mi piace un sacco. Ah, e visto che altre voci dicono anche che IL MIO LIBRO SAREBBE STATO PUBBLICATO SENZA LA MIA AUTORIZZAZIONE, be’, non è proprio vero. Aprite gli occhi e guardate bene: sono AMATA e felice!».

Giusto per fare ulteriore chiarezza, l’immagine a corredo del post è un dipinto di Guido Reni rappresentante Salomè con la testa mozzata di Giovanni Battista.