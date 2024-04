No, Lizzo non lascia la musica

Quel «basta, mollo tutto» che aveva preoccupato i fan di Lizzo è stato smentito dalla cantante: «Quando dico che smetto, intendo dire che smetto di prestare attenzione alle energie negative». Lizzo ha postato un video sui social per spiegare che non ha intenzione di abbandonare la scena musicale, non rinuncierà «a fare musica che unisce le persone». Il post del 29 marzo, quello che ha creato tanta agitazione e voci sul suo ritiro, era una reazione alle continue battute offensive sul suo aspetto fisico. Per qualcuno, è stato anche un modo per attirare attenzione grazie alla ambiguità di quel «I quit» che chiudeva il messaggio.

Stanca di subire commenti inopportuni, la cantante aveva sfogato sui social la sua rabbia: «Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e che mancano di rispetto al mio nome. Non ho firmato per questa merda. Ho smesso». Da qui l’idea che la cantante avesse deciso di mollare. Tutto smentito dal nuovo video: «Se posso dare anche a una sola persona l’ispirazione o la motivazione di combattere per se stessa, e fare in modo che questa non molli e non lasci vincere le persone negative, non lasci vincere i commenti negativi, allora avrò fatto anche più di quello che avrei mai potuto augurarmi. Detto questo continuerò ad andare avanti, continuerò ad essere me stessa».

Da quando Lizzo ha raggiunto il grande pubblico nel 2010, grazie a singoli come Juice e Good as Hell, è diventata un simbolo del movimento body positivity. Nell’agosto 2023 si è molto parlato di lei per la causa per molestie e discriminazioni fatta nei suoi confronti da tre ex ballerine. La cantante ha respinto le accuse e chiesto l’archiviazione.