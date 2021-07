No, Ed Sheeran non pubblicherà un disco metal

Fate bei sogni: è altamente improbabile che Ed Sheeran pubblichi un disco metal.

È tutto comunicato quando il Sun ha riportato le parole del cantautore: «Da bambino mi piaceva il death metal. Ascoltavo i Cradle of Filth, gli Slipknot, quella roba lì. Non sto dicendo che potrei entrare in quel mondo. Ho imparato quei riff di chitarra da bambino. È qualcosa che non ho mai pensato di fare, ma che non sarei contrario a creare».

E insomma, parafrasandolo dice: non sono contrario per principio a fare un disco death metal perché sono cresciuto con quella musica, ma non sto dicendo che lo farò, non entrerò in quel mondo. Come è naturale che sia, aggiungiamo noi.

Ignorato il «non sto dicendo che potrei entrare in quel mondo», la notizia è diventata «Ed Sheeran è aperto alla possibilità di fare un disco metal». E così è stata riportata da Dani Filth dei Cradle of Faith, uno dei gruppi citati da Sheeran, che ha scritto su Instagram:«Ci crederò quando lo vedrò. Il ragazzo del Suffolk non sarebbe male alla fine. Qualcuno vuole sentire Dracula’s Castle On The Hill?» (il riferimento è una delle hit di Sheeran, Castle on the Hill).

Nella prossima puntata: Taylor Swift liquida Jack Antonoff e Aaron Dessner, chiama Stephen O’Malley dei Sunn O))) e fa un disco di drone metal.