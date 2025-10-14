No, Carlos Santana non ha presentato una petizione per sostituire Bad Bunny al Super Bowl

Carlos Santana non ci sta. Il chitarrista ha voluto distanziarsi e negare la voce che si stava diffondendo sui social secondo la quale si sarebbe opposto alla decisione della NFL di avere Bad Bunny come artista per l’halftime show del Super Bowl 2026.

«Mi congratulo e celebro il successo di Bad Bunny e la sua posizione attuale nel mondo e al Super Bowl», ha scritto Santana nella sua dichiarazione. «Mi sento in totale sintonia con ciò che sta facendo, perché siamo qui per utilizzare l’arte per avvicinare il mondo all’armonia e all’unità. Tuttavia, viviamo in un’epoca di paura, divisione, separazione, superiorità e inferiorità. La paura è il sentimento dominante in questo momento. La paura è ciò che spinge le persone ignoranti a mettermi parole in bocca, dicendo che non volevo che Bad Bunny fosse rappresentato al Super Bowl. Non l’ho mai detto, né lo direi mai».

Alcuni post su Facebook erano diventati virali in questi giorni affermando che Santana non solo avrebbe criticato la giovane star per aver indossato un abito, ma che avrebbe anche presentato una petizione personale per sostituire Bad Bunny come artista dell’halftime show. Entrambe queste notizie sono false.

«Giusto per chiarire, il mio cuore è in totale armonia con Bad Bunny. Celebro il suo successo, il suo trionfo e il suo fenomenale risultato», ha continuato il musicista. «Tutto ciò che viene detto deriva dall’ignoranza delle persone. Viviamo in un’epoca in cui le forze ostili amano creare conflitti, separazioni e divisioni, perché non amano l’unità, l’armonia, l’unicità e la gioia. Vogliono che le persone siano infelici. Io passo molto tempo nel mio cuore, e nel mio cuore celebro Bad Bunny. Non riesco a smettere di ascoltare la sua canzone Monaco: c’è qualcosa di davvero magico in quel brano».