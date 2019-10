Nirvana, ‘MTV Unplugged in New York’ torna in vinile con nuove canzoni

Un disco inserito da Rolling Stone tra i 10 migliori album live di tutti i tempi, certamente il miglior episodio della serie MTV Unplugged: il leggendario show dei Nirvana registrato a New York torna in vinile in occasione del 25° anniversario della sua uscita nel 1994.

La nuova versione di MTV Unplugged in New York, in uscita il prossimo 31 ottobre, conterrà anche 5 brani registrati durante le prove dello show, prima disponibili solo in DVD. Il vinile pubblicato per l’anniversario sarà in formato doppio, con apribile-gatefold e dettagli in lamina d’argento nella copertina anteriore e posteriore.

Sebbene non sia stato l’ultimo concerto dei Nirvana, Unplugged rappresenta, in un certo senso, il testamento definitivo di Kurt Cobain, il suo ultimo messaggio al mondo. La scelta di un atmosfera soffusa, quasi dark, era stata imposta proprio dal frontman della band, per l’occasione accompagnata anche dal chitarrista Pat Smear e dalla violoncellista Lori Goldston. Quella sera i Nirvana non suonarono nessuna delle hit che li avevano lanciati nell’Olimpo della musica mondiale, preferendo cover di Bowie, dei Vaselines o dei Meat Puppets. Il momento più toccante in cui Cobain, durante Come As You Are, canta il verso “No, I don’t have a gun”, una strofa cuba e angosciante, soprattutto se ascoltata con l’orecchio del presente.

L’Unplugged dei Nirvana rappresenta, ancora oggi, uno dei concerti più carichi di pathos mai realizzati da un band, non soltanto negli anni ’80, ma in tutta la storia del rock.

Qui sotto trovate la copertina e la tracklist completa

LP 1 – Side A

1. About A Girl

2. Come As You Are

3. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam

4. The Man Who Sold The World

LP 1 – Side B

1. Pennyroyal Tea

2. Dumb

3. Polly

4. On A Plain

5. Something In The Way

LP 2 – Side C

1. Plateau

2. Oh Me

3. Lake of Fire

4. All Apologies

5. Where Did You Sleep Last Night?

LP 2 – Side D

1. Come As You Are (Rehearsal)

2. Polly (Rehearsal)

3. Plateau (Rehearsal)

4. Pennyroyal Tea (Rehearsal)

5. The Man Who Sold The World (Rehearsal)