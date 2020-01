Nirvana: i video della reunion insieme a Beck e St Vincent

C’erano St Vincent, Beck e la figlia di Dave Grohl sul palco di un evento di beneficenza ieri sera a L.A. Con loro i Nirvana, Dave Grohl, Krist Novoselic e il chitarrista Pat Smear.

La superband ha suonato 5 brani, con St Vincent, Beck e Violet che si sono alternati alla voce. Lithium, In Bloom, Been a Son, Heart-Shaped Box e la cover di The Man Who Sold the World di David Bowie. Qualche video girato dai presenti:

Family ties: Dave Grohl’s 13-year-old daughter Violet joins surviving members of #Nirvana to sing “Heart-Shaped Box” at @TheArtofElysium gala in Los Angeles (also in the backing band: Nirvana fans Beck and St Vincent… NBD) pic.twitter.com/TICogKODG7 — Tim Chan (@mrtimchan) January 5, 2020

I Nirvana non si esibivano insieme dalla reunion del 2018 al Cal Jam, durante un live dei Foo Fighters.