I Nine Inch Nails starebbero per tornare. A parlare Trent Reznor, che in una nuova intervista a Revolver ha dichiarato che la band sta progettando di registrare nuovo materiale e andare in tour il prossimo anno.

«Non ho di certo dimenticato i NIN», dice Trent, impegnato negli ultimi anni con tutte le attività del suo studio, come la produzione di colonne sonore come quella di Bird Box. I dettagli però, purtroppo, finiscono qui. Non resta che esprimere un desiderio la notte del 31.