Niente Casa Bianca per Kanye West

Le elezioni negli Stati Uniti sono ancora una partita apertissima, con molti stati in bilico e grossi ritardi nello scrutinio dei voti. Ma mentre Donald Trump annuncia la vittoria e contemporaneamente denuncia brogli e Joe Biden chiede pazienza, un altro candidato ha già ammesso la sconfitta: Kanye West. L’annuncio è arrivato direttamente su Twitter, dove il rapper ha postato una foto in cui guarda la mappa dei risultati. La didascalia è essenziale: “Vabbè. Kanye 2024”.

La campagna elettorale di West è iniziata ufficialmente a luglio – con un comizio surreale – ed è proseguita tra difficoltà di finanziamento, battaglie con le case discografiche, preghiere per Trump e festeggiamenti per risultati falsi. «Oggi voto per la prima volta della mia vita per il Presidente degli Stati Uniti», ha scritto su Twitter la mattina delle elezioni, «e sarà qualcuno di cui mi fido davvero… io».

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it’s for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020