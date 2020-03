Nicolas Jaar ha suonato in anteprima il suo nuovo album su Twitch

Dopo averlo annunciato via Twitter, questa notte Nicolas Jaar si è affidato al sito di streaming Twitch per far sentire ai fan in anteprima il nuovo album, Cenizas, che uscirà il prossimo 27 marzo. Lo streaming è cominciato alle 10 di sera ora italiana.

cenizas stream will start at:

10pm turin

11pm bethlehem

6pm santiago

5pm ny https://t.co/mDqmM872Po pic.twitter.com/E809LttaXN — ℵ (@nicolas___jaar) March 24, 2020

Cenizas arriva 4 anni dopo Sirens, il disco precedente di Jaar, ed è stato anticipato dal singolo Sunder, che potete ascoltare qui sotto: