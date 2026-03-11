Nicolas Jaar e C2C Festival hanno dedicato un mix a Sergio Ricciardone

È già passato un anno, un lunghissimo anno, dalla prematura e improvvisa scomparsa di Sergio Ricciardone, fondatore di C2C Festival. Un anno in cui il mondo di C2C Festival, e non solo, ha ricordato continuamente colui che ha messo Torino nella mappa dei festival europei e mondiali, iniettando cultura nelle vene della città, attraverso citazioni, dediche e momenti sonori in sua memoria. Anche noi, ad esempio, abbiamo scritto un lungo saluto in suo onore.

Ora, a un anno preciso da quella terribile perdita, C2C Festival ha deciso di omaggiare il proprio fondatore pubblicando lo speciale (e segreto) set di chiusura di Nicolas Jaar all’ultimo C2C Festival. Probabilmente il set più riuscito dell’ultima edizione perché, oltre a far ballare, è riuscito con piccole citazioni a omaggiare Sergio e il primo Festival senza di lui. Titolato Nuvole, e registrato il 2 novembre alle OGR Torino, contiene estratti di Nuvole di Fabrizio De André e Voglio vederti danzare di Franco Battiato, raccontando così in modo splendido come C2C Festival e Sergio Ricciardone siano riusciti a creare un luogo di ballo e di ascolto dove mondi così distanti – come la club culture, De André e Battiato – possono vivere in simbiosi.

Il mix – che si trova sulla pagina Bandcamp di C2C Festival – è disponibile in ascolto e in free download.