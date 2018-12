Nicola Lombardo e il suo singolo nostalgico, “Albero”

Albero è il secondo videoclip che anticipa l’uscita del primo album in Italiano di Nicola Lombardo, giovane cantautore che come suggerisce il cognome viene da Milano. E se è vero che più alberi formano un Bosco, allora è così che Nicola ha voluto nominare il suo nuovo disco, previsto per il prossimo febbraio.

Insieme al singolo, nostalgico nei suoni e negli arrangiamenti synthpop, c’è anche un bel videino, girato a Cagliari nello storico lunapark sul mare “Cavalluccio”. E ditemi se c’è qualcosa di più oldschool di un Lunapark.

«Le luci a intermittenza, così come l’arrangiamento su cui ho lavorato con Roberto Macis, con l’indispensabile collaborazione e composizione di Cordio, vogliono essere diametralmente opposte al mood della canzone, proprio perché tante volte, quando si sta male, il mondo attorno non si ferma, e quindi puoi stare male anche su una base ballabile» ci ha raccontato Nicola, che attualmente ha affidato le sue pubblicazioni a Bianca Dischi.