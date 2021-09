Nicki Minaj non si vaccina e non partecipa al Met Gala: «Sto facendo delle ricerche»

È andato in scena poche ore fa il Met Gala, l’evento annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. Dopo la pausa dell’anno scorso a causa della pandemia, per partecipare all’evento di quest’anno si chiedeva ai partecipanti di essere completamente vaccinati e di indossare una mascherina.



Nicki Minaj, il cui abbigliamento al Met Gala è sempre memorabile, ha twittato prima della serata che non si sarebbe vaccinata per l’evento. «Se mi vaccino non sarà per il Met. Lo farò quando sentirò di aver fatto abbastanza ricerche. Sto lavorando su questo ora», ha scritto. «Nel frattempo, miei cari, state al sicuro. Indossate la maschera con 2 corde che vi stringe la testa e la faccia. Non quella allentata». Il tweet:



They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

All’inizio di quest’anno, la Minaj ha ripubblicato il suo mixtape di debutto Beam Me Up Scotty, con tre nuovi singoli e un verso che allude alla battaglia legale in corso tra il marito della Minaj, Kenneth Petty, e una donna che è stata condannata per violenza sessuale nel 1995. La cantante e suo marito sono stati accusati di aver molestato la vittima nel tentativo di farle ritrattare la sua dichiarazione.



La Minaj è stata inoltre una dei grandi assenti dagli ultimi MTV VMAs. Sempre su Twitter, come risposta al suo tweet sul Covid, Nicki ha detto che non è stata in grado di partecipare perché ha preso il Covid-19 durante lo shooting di un video. Sostiene inoltre che anche Drake è stato infettato dal virus nonostante fosse vaccinato. (I rappresentanti di Drake non hanno risposto alla richiesta di commento di Rolling Stone). La Minaj ha poi condiviso una serie di altre teorie sugli effetti del vaccino.

Love u babe. I was prepping for vmas then i shot a video & guess who got COVID? Do u know what it is not to be able to kiss or hold your tiny baby for over a week? A baby who is only used to his mama? “get vaccinated” Drake had just told me he got covid w|THE VACCINE tho so chile https://t.co/wInXoJcHBn — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021





My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

«Mio cugino a Trinidad non vuole fare il vaccino perché un suo amico l’ha preso ed è diventato impotente. I suoi testicoli si sono gonfiati. Il suo amico era a poche settimane dal matrimonio, che ora è stato annullato. Quindi prega e assicurati di essere a tuo agio con la tua decisione, senza essere vittima di bullismo».