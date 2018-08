Nicki Minaj, ecco il video di ‘Ganja Burn’

Il nuovo album di Nicki Minaj, Queen, è uscito a sorpresa con una settimana d’anticipo, e se ne parla già molto a causa della diss track dedicata a Drake e Dj Khaled, Barbie Dreams. Il tema della vendetta sembra centrale nel disco, soprattutto guardando il nuovo video di Ganja Burn, pubblicato poche ore fa sui canali di Minaj.

Nella clip, girata dai fashion photographers Mert e Marcus, la rapper si trasforma in in una vera regina, tradita e determinata a vendicarsi: «Uccidete tutto quello che vedete», dice ai suoi uomini. Potete vedere il video di Ganja Burn in cima all’articolo.