Nicki Minaj è incinta, e ha comunicato la sua felicità con una con una foto che è già virale:



I fan stavano speculando da settimane sulla gravidanza, dopo che la rapper aveva twittato sulle sue voglie di cibo e nausee mattutine in quarantena.

Lmao. No throwing up. But nausea and peeing non stop. Omg what do u think this means guys???? Lmaooooooooooo https://t.co/NLxdgw01fD

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) May 7, 2020