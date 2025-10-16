Nicki Minaj contro Jay-Z: «Non pubblicherò mai più musica. Sei contento adesso?»

Niente più musica nel futuro di Nicki Minaj? Nella giornata di ieri la rapper americana ha scritto sul proprio profilo X che il suo nuovo album, previsto per il 27 marzo 2026, non sarà più pubblicato. Così come ogni possibile uscita.

Nicki – che nelle ultime settimane è stata occupata in una brutale faida online contro l’acerrima rivale Cardi B – non ha dato motivazioni dirette per questa scelta, ma ha puntato il dito contro una persona piuttosto importante dell’industria: Jay-Z.

«Ok, non pubblicherò più quell’album», ha scritto la rapper su X: «Niente più musica». «Spero tu sia felice adesso», la stoccata di Nicki che ha fine frase ha taggato così Jay-Z prima di concludere con quello che suona come un congedo verso il proprio pubblico: «Ciao Barbie, vi amerò per sempre».

Ok I’m not going to put out the album anymore. No more music. Hope you’re happy now @sc Bye, Barbz. Love you for life pic.twitter.com/LpVEUVVtbT — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 15, 2025

Nei precedenti post, Nicki se l’era presa con chi «non voleva che lei pubblicasse altra musica», «Io che vinco li fa sentire come se stessero perdendo. E hanno ragione. Ma comunque non dovrebbe funzionare così. Molta gente smette di lavorare insieme in quest’industria. Ma loro sanno bene quanto successo avrà il mio prossimo album».

In altri ancora Minaj se l’è presa con Desiree Perez, CEO di Roc Nation, l’azienda di cui Jay Z è il fondatore con il tweet: «Desiree Perez, il tuo tempo è finito». A Minaj inoltre sarebbero dovuti tra i 100 e i 200 milioni di dollari relativi alla sua partecipazione in Tidal, il servizio di streaming musicale lanciato e guidato da Jay-Z nel 2015 e venduto alla società Square di Jack Dorsey per 297 milioni di dollari nel 2021.